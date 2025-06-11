شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نحذر من تصاعد عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت حركة حماس من تصاعد عمليات اقتحام المستوطنين لساحات المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الحركة - وفقا لقناة النيل للأخبار - "إن اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، ، للمسجد الأقصى المبارك والقيام بجولة استفزازية في ساحاته يمثل تحديا و استخفافا بمشاعر المسلمين و قدسية ومكانة الأقصى لدى الأمة الإسلامية، وتأكيدا على عنجهية حكومة الاحتلال وإصرارها على تأجيج الحرب الدينية".

وأكدت حماس أن الشعب الفلسطينى سواء في الضفة الغربية أو القدس سيواصل الدفاع عن المسجد الأقصى، ولن يسمح بتمرير مخططات التقسيم والتهويد والضم والتهجير.

