شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شهداء برصاص قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات فى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بارتقاء 9 شهداء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مراكز توزيع المساعدات في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، حيث ارتقى 61 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم بينهم 42 من منتظري المساعدات وسط القطاع.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.