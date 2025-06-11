الخليج اليوم .. أمين عام الجامعة العربية يرحب بقرار 5 دول فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رحب معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا والنرويج فرض عقوبات على وزيرين متطرفين في الحكومة الإسرائيلية، بسببب تحريضهما المستمر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال أبو الغيط - في بيان له اليوم - إن القرار يعد خطوة مهمة نحو محاسبة مسئولين في الحكومة الإسرائيلية، تورطوا في تحريض واضح على العنف ورسخوا من نهج استهداف الفلسطينيين في الضفة من قبل المستوطنين مع الإفلات من العقاب.

وأكد أن فرض العقوبات على الوزيرين يكشف للعالم، بما في ذلك للشعب الإسرائيلي نفسه، مدى الإجرام الذي تورط فيه مسئولون حكوميون بالغو التطرف، بما أفضى إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

وأشار أبوالغيط إلى أن قرار الدول الخمس خطوة أولية مهمة نحو إعادة التوازن للموقف الدولي من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات عملية نحو محاسبة المتورطين في العنف والتحريض على التطهير العرقي والإبادة.