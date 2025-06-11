الخليج اليوم .. مركز مسام ينتزع 1139 لغماً باليمن في أسبوع

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، نحو 1139 لغماً في مختلف مناطق اليمن.

إذ تضمنت الألغام التي نُزعت أخيراً لغما واحدا مضادا للأفراد، و56 لغماً مضاداً للدبابات، و1080 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين.

فيما انتزع فريق "مسام" في محافظة عدن 3 ألغام مضادة للدبابات و1016 ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، إذ جرى نزع عبوة ناسفة واحدة، وفي محافظة لحج جرى نزع 3 ذخائر غير منفجرة في إحدى مديريات اليمن، وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية طور الباحة، و7 ذخائر غير منفجرة بمديرية المضاربة.

وفي محافظة مأرب نزعت فرق مسام 53 لغماً مضاداً للدبابات، وفي محافظة شبوة نزع الفريق 10 ذخائر غير منفجرة في مديرية عسيلان، و7 ذخائر غير منفجرة في مديرية بيحان، وفي محافظة تعز جرى نزع 25 ذخيرة غير منفجرة في مديرية موزع.

فضلاً عن نزع لغم واحد مضاد للأفراد و(3) ذخائر غير منفجرة في مديرية ذباب، و(19) ذخيرة غير منفجرة في مديرة المخاء، و(13) ذخيرة غير منفجرة في مديرية المظفر.

وبذلك ارتفعت الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" إلى 498 ألفاً و683 لغماً زُرعت بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

في حين تواصل السعودية، ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة عبر مشروع مسام تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ومساعدة اليمنيين من أجل عيش حياة كريمة.