الخليج اليوم .. وفاة الأمير فيصل بن تركي آل سعود

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الديوان الملكي السعودي يوم الثلاثاء، وفاة الأمير فيصل بن تركي بن سعود الكبير آل سعود، حيث نعاه العديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر الديوان الملكي بيانا جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن سعود الكبير آل سعود".

وأضاف البيان: "وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غدٍ الأربعاء الموافق 15 ذو الحجة 1446هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وختم الديوان الملكي بيانه بالقول: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى العديد من النشطاء على مواقع التواصل الأمير فيصل بن تركي بن سعود الكبير آل سعود، داعيين له بالرحمة، ولذويه بالصبر والسلوان.