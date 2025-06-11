الخليج اليوم .. السعودية.. أكثر من 12 ألف قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت الجوازات السعودية عبر لجانها الإدارية في مختلف إدارات جوازات المناطق 12,711 قراراً إدارياً في شهر ذي القعدة 1446، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، إذ تنوعت العقوبات نحو السجن، والغرامة المالية، والترحيل.





إلى ذلك، أكّدت الجوازات للمواطنين والمقيمين كافة من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.