شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية تستهدف جمعيات خيرية فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

فرضت الإدارة الأمريكية، عقوبات على منظمة فلسطينية رائدة فى مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أفراد و5 جمعيات خيرية فى الشرق الأوسط وأوروبا، بدعوى، دعم حركة "حماس" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

والمنظمة الحقوقية الفلسطينية المستهدفة هي مؤسسة الضمير، التي تقدم خدمات قانونية للفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل أو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتراقب أوضاعهم.

وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن "مؤسسة الضمير، التي تقدم خدمات قانونية للفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل أو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتراقب أوضاعهم، لطالما دعمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي تابعة لها". وأضافت أن "الجناح المسلح للجبهة نفذ هجمات ضد إسرائيليين".

وداهمت إسرائيل مكاتب "مؤسسة الضمير" ومنظمات أخرى في الضفة الغربية عام 2022، بزعم صلاتها بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". ونددت الأمم المتحدة بتلك المداهمات آنذاك، قائلة إن "السلطات الإسرائيلية لم تقدم للأمم المتحدة أي دليل موثوق يبرر ما قالته".