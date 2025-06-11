شكرا لقرائتكم خبر عن "فتح" تدعو الإتحاد الأوروبى إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد المخططات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطينى "فتح"، اليوم الأربعاء، بالخطوات العقابية التى اتخذتها كل من بريطانيا والنرويج واستراليا وكندا ونيوزيلاندا، أمس الثلاثاء، ضد أعضاء فى الحكومة الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم حركة "فتح" جمال نزال، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- “إن أوضاعا خطيرة تمر بها فلسطين بسبب العقلية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية على صعيد الممارسات الفظيعة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، كذلك على صعيد الخطط التي يعدون لتطبيقها في مجال الاستعمار، والضم”.

وحذّر من تداعيات ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية على العالم برمته، وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، منوها إلى أن مناخ العنف غير المسبوق الذي تغذيه يسمم العالم، ويهدد الأمن والقيم التي يسعى العالم لحمايتها.

ودعت "فتح" جميع دول الاتحاد الأوروبي لخطوات عاجلة وحاسمة لصد إسرائيل عن كل من أفعالها الحالية، ومخططاتها المستقبلية.

وأكدت الحركة أن مزيدا من الضغط والخطوات غير المسبوقة ضد الاستعمار، واحباط الضم، مهمة للغاية في سياق الاعتراف بدولة فلسطين عاجلا.

