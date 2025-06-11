شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال وكينيا يجددان التزامهما بتعزيز التعاون الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الصومال وكينيا التزامهما بتعزيز التعاون الإقليمي، وكذلك مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، بما في ذلك التجارة والتعليم والبنية التحتية والأمن.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبدالسلام عبدي علي، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في كينيا موساليا مودافادي، على هامش الاجتماع الوزاري لمنسقي تنفيذ إجراءات المتابعة لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى فى مدينة /تشانغشا/ الصينية.

وأكد وزير الخارجية الصومالي، خلال اللقاء، أهمية احترام السيادة والوحدة لبلاده، مؤكدًا أن أي تعاملات ثنائية أو متعددة الأطراف يجب أن تتم عبر المؤسسات الدستورية المعترف بها في الصومال.

وقال عبدالسلام عبدي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية الثلاثاء، إن "التواصل مع جهات غير دستورية أو انفصالية من شأنه تقويض الاستقرار الإقليمي والثقة المتبادلة بين الدول".

من جانبه، جدد الوزير الكينى دعم بلاده الثابت لوحدة وسيادة الأراضى الصومالية، تماشيًا مع المبادئ الإقليمية والدولية ذات الصلة، مؤكدا التزام كينيا بقيم حسن الجوار وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

واتفق الجانبان على الإسراع في عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون لاستكمال مذكرات التفاهم المعلقة، وتعزيز مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، بما في ذلك التجارة والتعليم والبنية التحتية والأمن.

وأعرب الوزير الصومالي عن تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به كينيا في دعم الأمن والاستقرار في البلاد، من خلال مساهمتها بقوات ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وهو تعاون يمتد لأكثر من خمسة وعشرين عامًا.