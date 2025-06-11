شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تدين بشدة حادث إطلاق نار فى مدرسة بالنمسا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدانت دولة قطر، بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة بمدينة غراتس في جمهورية النمسا، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين.
وجددت وزارة الخارجية القطرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية، الثلاثاء - موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب.
وأعربت الوزارة القطرية، عن تعازي دولة قطر لذوى الضحايا، وحكومة وشعب النمسا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
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