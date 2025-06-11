شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد التعاون الإسلامى: الاحتلال يرتكب جرائم حرب بقصفه المستشفيات فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجّل المرصد الإعلامى لمنظمة التعاون الإسلامى لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، سقوط 460 شهيدًا و1939 جريحًا، في غضون أسبوع واحد في الفترة بين 3 إلى 9 يونيو الجاري، وبلغ عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023، حتى التاسع من يونيو 2025، (56260) شهيدًا، و134586 جريحًا.

وأكد المرصد، في تقرير أوردته وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء، سقوط عدد من الشهداء خلال بحثهم عن الغذاء والمساعدات الإنسانية، وبلغ أكثر من 111 شهيدًا و583 مصابًا و9 مفقودين، فضلًا عن تعرض عدد من مراكز المساعدات الإنسانية للقصف، وسقط الباقون بنيرات قوات الاحتلال التي طالت مختلف مناطق غزة، بما فيها خيام النازحين ومنازل المدنيين، إضافة إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وصحفي بقصف إسرائيلي استهدفهم أثناء قيامهم بعملهم في انتشال جثامين الشهداء عقب غارة على حي التفاح بغزة، وقصفت قوات الاحتلال مستشفى المعمداني وقتلت أربعة صحفيين آخرين، ليصل عدد الصحفيين الذين قضوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 228 صحفيًا.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال انتهجت سياسة زيادة الضغط على القطاع الصحي عبر مضاعفة عدد الجرحى الذي بات يفوق قدرة المستشفيات العاملة في القطاع، في ظل التضييق وعدم توفير المعدات والموارد اللازمة لاستمرار عملها الإنساني.. مؤكدا تعمد قوات الاحتلال قصف المستشفيات بغزة.

وذكر أن قوات الاحتلال نسفت منازل في منطقة "القرارة" بخانيونس ومخيم جباليا شمال القطاع، في إطار سياسة التهجير، جنبًا إلى جنب مع اتهامات إسرائيلية ضد حكومة الاحتلال بتسليح ميليشيات فلسطينية.

وكشف المرصد عن تعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات عدة شبه يومية، من مستوطنين متطرفين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، فضلًا عن استمرار سياسة حظر دخول المصلين إلى ساحات الحرم الإبراهيمي في الخليل، مبينًا أن عدد اقتحامات قوات الاحتلال لمدن وبلدات الضفة الغربية بلغ 302 اقتحام، نتج عنه اعتقال 166 فلسطينيًا، ومقتل طفل في رام الله وجرح طفلين آخرين في نابلس.

وأشار المرصد إلى أن قوات الاحتلال هدمت 4 منازل في القدس في غضون أسبوع واحد، وجرفت أراض زراعية في قرية دير جرير، برام الله، وصادرت جرارين زراعيين في بلدة بيت أمّر في الخليل، وثلاث سيارات في بلدة تقوع ببيت لحم وبلدة حزما في القدس، ودراجة نارية في بلدة سنجل برام الله.

وبين المرصد أن جرائم الإسرائيليين بلغت 3172 جريمة خلال الفترة الزمنية المذكورة، منها 55 اعتداء قامت به مجموعة من المستوطنين المتطرفين في مختلف قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية، وعلى أطراف بلدة "دير دبوان" برام الله.

وعلى صعيد الأنشطة الاستيطانية، ذكر المرصد أن الاحتلال أنشأ بؤرة استيطانية على أنقاض منازل عائلات فلسطينية تم تهجيرها، في بلدة الطيبة برام الله، ونصب خيمتين قرب منازل الفلسطينيين في قرية سوسيا بالخليل ومقابل منازل الفلسطينيين في قرية بورين، وخيمة على قمة جبل عيبال شمال نابلس، وخيمة شرق بلدة يطا بالخليل، وعريش في بلدة قراوة بني حسان في سلفيت، وعلى الصعيد نفسه، شق مستوطنون طريقًا استيطانيًا من أراضي في قرية فرخة، وطريقًا أخر غرب بلدة دير بلوط في سلفيت، فضلًا عن مصادرة قوات الاحتلال (36) دونمًا من الأراضي الزراعية في قرى شبتين ودير عمار ودير قديس، في رام الله، إضافة (12.221) دونمًا في قريتي دير غسانة واللبن الغربي في رام الله.