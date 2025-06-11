شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، السفير ماجد عبدالفتاح، أنه لن يتم السماح بأن يتم التلاعب بمصير الشعب الفلسطيني.

وقال عبدالفتاح - في مداخلة مع قناة (القاهرة الإخبارية) الثلاثاء- "سننضم إلى إسبانيا في مشروع قرار للاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مضيفا أن مجلس الأمن غير قادر على تحمل مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف مندوب الجامعة العربية أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية فشل إصدار قرار بوقف الحرب على غزة، مشيرا إلى رفضهم وجود كيانات مسلحة مدعومة من الاحتلال داخل قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية يزيد الضغط على الولايات المتحدة، مضيفًا أن الاعتراف الفرنسي والبريطاني بالدولة الفلسطينية يرسخ لحل الدولتين.