شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت: علاقتنا مع الدول الأفريقية تتسم بالعمق والقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، علاقة بلاده بدول قارة أفريقيا بالتاريخية وأنها تتسم بالعمق والقوة.. مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع دول القارة في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية الكويتى، الثلاثاء، في احتفالية الذكرى السنوية لـ"يوم أفريقيا" والتي أقيمت بدعوة من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأفريقية المعتمدة لدى الكويت.

وأعرب عبدالله اليحيا عن تهانيه بمناسبة الاحتفال بـ "يوم أفريقيا"، مشيرا إلى أن الكويت تفتخر بالتعاون المتميز مع دول القارة السمراء، لاسيما في إطار مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية التي ينفذها منذ تأسيسه عام 1961 في مجال البنى التحتية والتنمية الحيوية في أرجاء القارة.

ونُظم بالتزامن مع احتفال البعثات الدبلوماسية الأفريقية المعتمدة لدى الكويت بـ"يوم أفريقيا" معرض فني استعرض أعمالا معاصرة وتقليدية لفنانين أفارقة.

كما شهد الاحتفال إقامة أنشطة فلكلورية موسيقية لعدد من الفرق الشعبية الأفريقية تعبيرا عن الثقافة الأفريقية والترابط التاريخي الوثيق بين شعب الكويت والشعوب الأفريقية.

