شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: أكثر من 2700 طفل فى غزة أصيبوا بسوء تغذية حاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن هناك أكثر من 2700 طفل تحت سن الخامسة في قطاع غزة أصيبوا بسوء تغذية حاد.

وأشارت أونروا إلى ان نقطة طبية واحدة فقط تعمل جزئيا في شمال قطاع غزة ومخزونات الوقود منخفضة بشكل حرج.

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، استعدادهم لتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في غزة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت وكالة الأونروا إنهم طالبوا إسرائيل بالتعاون وتقديم أدلة بشأن الادعاءات الخطيرة الموجهة ضدهم ورغم مرور 20 شهرا لم نتلق أي رد.

كما قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لا ينبغي أن يخاطر المدنيون في غزة بحياتهم بحثا عن الطعام ومستعدون لتقديم المساعدات المنقذة للحياة في غزة وفق المبادئ الإنسانية.