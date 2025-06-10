شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تستقبل غدا 3 طائرات تقل جرحى فلسطينيين من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن بلاده سوف تستقبل غدا الأربعاء ثلاث طائرات تقل جرحى فلسطينيين من غزة.



وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية أن الطفل الفلسطيني آدم النجار، الناجي الوحيد من بين أشقائه التسعة في هجوم إسرائيلي في خان يونس، سيكون ضمن مجموعة الأطفال القادمين من غزة لتلقي العلاج في إيطاليا.

وسيتلقى آدم العلاج في مستشفى نيجواردا في ميلانو، بينما سيتلقى آخرون العلاج في مستشفى بوليكلينيكو في ميلانو ومستشفى جيوفاني الثالث والعشرون في مدينة بيرجامو.



وفي وقت سابق ؛ قال تاياني، إن إيطاليا تواصل مساعدة المدنيين في قطاع غزة واستقبلت 700 فلسطيني من القطاع، كما يتلقى 130 طفلًا فلسطينيًا العلاج في أفضل المستشفيات الإيطالية، مطالبًا بوقف القصف والحرب في غزة.