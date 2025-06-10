شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسات فلسطينية: 17 ألفا و500 حالة اعتقال بالضفة الغربية منذ بدء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، أن 488 حالة اعتقال سُجلت في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال شهر مايو الماضي، من بينهم 39 طفلا و23 من النساء.



وأشارت المؤسسات الفلسطينية - بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أنه بذلك يرتفع عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة إلى نحو 17 ألفا و500 معتقل، من بينهم 545 حالة اعتقال بين صفوف النساء، ونحو 1400 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال، علما بأن حالات الاعتقال تتضمن من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقا، ولا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.



وأوضحت أن عدد المعتقلين من غزة بلغ 2214 معتقلا، وهذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات الإسرائيلية.

وفي السياق، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ135 على التوالي، ولليوم الـ122 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني واسع وهدم مستمر للمباني السكنية.



وذكرت (وفا) أن جرافات الاحتلال واصلت بوتيرة عالية، أعمال هدم عشرات المباني السكنية في حارتي البلاونة والعكاشة في مخيم طولكرم لليوم الخامس تواليا، تنفيذا لمخطط الاحتلال لهدم 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، تضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية.

وتواصل قوات الاحتلال فرض حصار مطبق على المخيمين، حيث تنتشر في الأزقة والحارات والمداخل، وتمنع الأهالي من الوصول إلى منازلهم لتفقدها أو أخذ مقتنياتهم مع إطلاق النار المباشر على كل من يحاول الاقتراب.



واقتحمت قوات الاحتلال أمس وفجر اليوم، ضواحي ذنابة وشويكة وعزبة الطياح واكتابا، وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيها، كما داهمت عددا من المنازل، وسط تخريب محتوياتها وتكسيرها، والتنكيل بأصحابها، واعتقلت الشاب محمد مقبل من اكتابا.

وشهدت المدينة صباح اليوم تحركات مكثفة لآليات الاحتلال وفرق المشاة، وهي تجوب الشوارع الرئيسية والأحياء، حيث تمركزت في شارع مستشفى "الشهيد ثابت ثابت الحكومي"، ووسط السوق، واعترضت تحرك المواطنين والمركبات مع إطلاق أبواق آلياتها بطريقة استفزازية، والسير بعكس اتجاه السير.



كما شددت قوات الاحتلال اليوم، إجراءاتها عند حاجز عناب العسكري شرق طولكرم، ومنعت المركبات الخارجة من المدينة من المرور، فيما أوقفت المركبات الداخلة إلى طولكرم ودققت في هويات ركابها، واعتقلت شابين بعد التنكيل بهما دون معرفة هويتيهما.

وأسفر هذا العدوان المتواصل حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات.



ووفقًا لآخر المعطيات، فقد أدى التصعيد إلى تهجير أكثر من 5000 عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضرر جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.