شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على نازحين بمواصي خان يونس جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 3 فلسطينيين، اليوم /الثلاثاء/، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خيمة للنازحين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها "إن 3 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بعد قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المجايدة بمواصي خان يونس".



ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 54 ألفا و981 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126 ألفا و920 آخرين.