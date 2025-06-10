شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر ليبى: قافلة الصمود تصل إلى مدينة الزاوية غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر ليبى مسؤول وصول قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة، صباح الثلاثاء، إلى الأراضي الليبية عبر معبر رأس جدير الحدودى قادمة من تونس، بعد انطلاقها من الجزائر، وتضم القافلة 15 أوتوبيس و150 سيارة خاصة.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365" أن القافلة ستقضي ليلتها في مخيم جودايم بمدينة الزاوية حيث سيبيت المشاركون، وتنطلق غدًا الأربعاء نحو مدينة طرابلس، مروراً بميدان الشهداء، ثم تتجه نحو عدد من مدن المنطقة الغربية وصولاً إلى نقطة التوقف الثانية في مدينة زليتن.

وبحسب المصدر، يخطط المشاركون للوصول إلى مدن المنطقة الشرقية فجر الجمعة لمواصلة السير شرقا.

واستقبل عدد من سكان مدينة زوارة غرب ليبيا القافلة التي تضم جزائريين وتونسيين، حيث تم تزويدهم بالوقود بشكل مجاني وتزويدهم بالمياه.