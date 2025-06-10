الخليج اليوم .. سلطات "بونتلاند" الصومالية تفرج عن 26 صياداً يمنياً بعد أسابيع من احتجازهم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصل، اليوم الأحد، إلى ميناء الشحر بمحافظة حضرموت، 26 صيادًا يمنياً بعد الإفراج عنهم من قبل سلطات ولاية بونتلاند الصومالية، عقب احتجازٍ دام قرابة ثلاثة أسابيع على خلفية دخولهم المياه الإقليمية الصومالية دون تصاريح رسمية.

وكان الصيادون على متن قارب الصيد "ميمون-1" حين جرى احتجازهم في 14 مايو/أيار الماضي أثناء ممارسة نشاطهم في المياه الصومالية.

ويأتي الإفراج عن الطاقم استجابة لطلب تقدمت به الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عقب جهود دبلوماسية قادتها وزارات الخارجية والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب تنسيق مباشر مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وسفارة اليمن في مقديشو.

وقررت السلطات القضائية في "بونتلاند" إسقاط الغرامات المالية المفروضة على الصيادين، وإعادة معدات الصيد التي صودرت خلال الاحتجاز، تمهيدًا لعودتهم إلى اليمن، في خطوة وصفت بأنها تعبير عن العلاقات الأخوية بين البلدين.

وكانت السلطات الصومالية قد بررت احتجاز القارب بعدم حصوله على ترخيص للإبحار خارج المياه الإقليمية اليمنية، بحسب ما ورد في مذكرة رسمية صادرة عن وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في الصومال.