الخليج اليوم .. قدّرت قيمتها بـ4 ملايين دولار.. جماعة الحوثي تصادر أصول "رعاية الأطفال"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت مصادر يمنية مطلعة أن جماعة الحوثي صادرت جميع الأصول التابعة لمنظمة رعاية الأطفال (Save the Children) في مناطق سيطرتها، بعد إعلان المنظمة عن إغلاق مكاتبها في صنعاء وعدد من المحافظات في مايو الماضي.

ونقل موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي عن المصادر، أن عملية المصادرة شملت المعدات والممتلكات التابعة للمكتب القطري في صنعاء، إضافة إلى الفروع في محافظات عمران، حجة، صعدة، الحديدة وإب.

وشملت الأصول المصادرة سيارات ومولدات كهرباء وأجهزة كمبيوتر، بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات مكتبية، قدّرت قيمتها بنحو أربعة ملايين دولار.

وبحسب المصادر، فإن قيادات نافذة في جماعة الحوثي هي من داهمت وأشرفت بشكل مباشر على اقتحام مقار المنظمة والاستيلاء على التجهيزات، بما في ذلك ممتلكات تدخل ضمن مسؤوليات ملاك العقارات المؤجرة، مثل البوابات الحديدية والسواتر الأمنية وأعمدة الإنارة، بالإضافة إلى تعديلات أخرى أجرتها المنظمة في المباني خلال فترة عملها.

وكانت منظمة رعاية الأطفال قد أعلنت عن إيقاف أنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين قبل نهاية مايو، وأنهت عقود نحو 400 موظف وموظفة، بحسب ما ذكره أحد الموظفين لـ "المصدر أونلاين"، في خطوة اعتُبرت استجابة للقيود المتزايدة التي تفرضها الجماعة على المنظمات الإنسانية.

وكشف الموظف عن تصرفات غير مسؤولة أقدمت عليها عناصر نافذة في جماعة الحوثي، الشهر الماضي، من خلال مداهمة مكاتب المنظمة والسطو على جميع أصولها.

وقال أحد الموظفين السابقين إن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل كبير على العاملين السابقين وعائلاتهم، بالإضافة إلى المجتمعات المحلية التي كانت تعتمد على خدمات المنظمة، مشيراً إلى أن الميليشيا سبق وأن داهمت مقر المنظمة في ذمار عام 2018، من قبل عناصر تتبع قيادات حوثية، ونهبت جميع أثاث وتجهيزات المكتب في حينه.

وتتهم أغلب المنظمات بشكل متكرر جماعة الحوثي بانتهاك حرية العمل الإنساني من خلال فرض قيود على العمليات، واعتقال موظفين، وتعريض بعضهم للتعذيب حتى الموت، مؤكدة أن سلطة الحوثيين تفرض عليها سياساتها التي تتعارض مع العمل المدني والإنساني الذي يفترض أن يكون محايدا ومستقلا، ولا تتورع في اعتقال وتعذيب بعض الموظفين حتى الموت، واستجواب البعض والتحقيق معهم من حين لآخر، ووضعهم تحت الرقابة الأمنية المشددة.

وسبق أن اعتقلت الجماعة الدكتور توفيق المخلافي، مسؤول المنح التعليمية في المنظمة، في يناير 2024، ولا يزال محتجزاً لدى جهاز الأمن والمخابرات بتهم تتعلق بـ"الجاسوسية"، إضافة إلى عدد آخر من موظفي المنظمات الدولية بصنعاء.

وفي حادثة منفصلة في سبتمبر 2023، اختطف الحوثيون هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والعلاقات الحكومية في المنظمة، من أحد شوارع صنعاء، وصادروا أجهزته الإلكترونية. وبعد نحو شهرين من الاحتجاز، أُبلغت عائلته بوفاته أثناء الاعتقال، دون السماح بمعاينة الجثمان أو إجراء تشريح طبي مستقل.

وتواصل منظمة رعاية الأطفال أنشطتها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين جاء قرار الإغلاق في مناطق الحوثيين بالتزامن مع تصنيف الولايات المتحدة للجماعة كمنظمة إرهابية في وقت سابق من هذا العام.

وتنشط منظمة رعاية الأطفال في اليمن منذ أكثر من ستة عقود، وقد لعبت دوراً محورياً في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للأطفال في مختلف أنحاء البلاد.