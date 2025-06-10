الخليج اليوم .. الجيش الإسرائيلي يوجه إنذاراً بإخلاء 3 موانٍ غرب اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدر الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، تحذيراً بوجوب إخلاء ثلاثة موانٍ يمنية، تمهيداً لضربات ضد بنى تحتية يسيطر عليها الحوثيون غرب اليمن.

وفي منشور على "إكس"، دعا المتحدث العسكري الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إلى إخلاء مواني رأس عيسى والحديدة والصليف، وحث جميع المتواجدين في هذه المواني على إخلائها والابتعاد عنها.

وأكد أن جماعة الحوثي تستخدم تلك المواني لصالح ما وصفها بـ"أنشطة إرهابية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه تحذيرات مماثلة لهذه المواني في الماضي، ونفذ ضربات ضدها بعد عدة أيام.

يأتي هذا الإنذار في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وجماعة الحوثيين، وإمكانية معاودة سلاح الجو الإسرائيلي قصف المواني التي سبق وتعرضت لسلسلة غارات خلال الأشهر الماضية.

وفي هذا السياق، دعت البحرية البريطانية، مساء الأحد، السفن التجارية إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي "المخاطر الأمنية القائمة" في ميناء الحديدة والمناطق المجاورة له، غرب اليمن. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، في تنبيه أصدرته مساء الأحد: "بسبب الاستهداف العسكري، نوصي السفن بتوخي أقصى درجات الحذر في محيط ميناء الحديدة".

ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، استهدف الحوثيون إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، وردت إسرائيل بشن هجمات استهدفت مطار صنعاء وميناء الحديدة وهددت باستهداف قادة الحوثيين.

من جهتها أعلنت "مؤسسة مواني البحر الأحمر" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الشهر الماضي، أن الأضرار التي خلفها القصف الأميركي والإسرائيلي لمواني الحديدة بلغت أكثر من مليار دولار.