شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يُخطر بهدم جميع منازل قرية النعمان شرق بيت لحم وعددها 45 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إخطارات هدم جديدة لجميع منازل قرية النعمان الواقعة شرق بيت لحم، وعددها 45.

وقال رئيس المجلس القروى جمال درعاوى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" - " أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ووزعت الإخطارات على المنازل كافة، موضحًا أن هذه هى المرة الثانية خلال بضعة أشهر التى يتلقى فيها الأهالى هذه الإخطارات الجماعية".

وأضاف درعاوى "أبلغنا جيش الاحتلال بشكل شفهى بأن الإخطار القادم سيكون الأخير، وسيتبعه تنفيذ فعلى للهدم، نحن نتحدث عن كارثة تهدد وجود قرية بأكملها، يعيش فيها أكثر من 150 شخصا، معظمهم من الأطفال والنساء".

وأوضح أن الإخطارات طالت منازل شُيّدت منذ أربعينيات القرن الماضى، ما يعنى أن الحديث لا يدور عن بؤر جديدة أو بناء عشوائى، بل عن بيوت قائمة منذ ما قبل الاحتلال، لكن الاحتلال يمنع منذ أكثر من 25 عامًا أى عمليات بناء أو ترميم أو توسعة فى القرية.