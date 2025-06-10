شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: استعادة السيادة أمر أساسى لبناء الثقة مع المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام ،أنه تم نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب وعزّزنا الأمن في مطار بيروت ونعمل مع القنوات الدبلوماسية لتوقف إسرائيل هجماتها على لبنان وتنسحب من النقاط الخمس، موضحا أن استعادة سيادة لبنان أمر أساسي لبناء الثقة مع المجتمع الدولي وتشجيع المستثمرين للعودة إلى لبنان والقضاء المستقّل حجر الزاوية ليكون مركزًا للتحكيم الدولي وإعادة رسم دوره في حل النزاعات. وفق الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.

وقال سلام، إن الهجمات الإسرائيلية دمرّت البنى التحتيّة وأثرت على حياة اللبنانيين والشعب صمد بثبات وإصرار كما صمدت الشركات والمؤسسات، مشيرا إلى أن انهيار القطاع المالي في لبنان هو نتيجة الحوكمة السيئة والإفلات من العقاب والبلد يواجه تحديات كبرى.

وأشار إلى أن الوقت حان لبناء الدولة اللبنانية الذي هو من أولى مهمات الحكومة اللبنانية وأعمدة رؤيتها هي استعادة السيادة وضمان الأمن والاستقرار على كل مساحة الأراضي اللبنانية، موضحا نعمل على إعادة السيطرة على كل نقاط الدخول والخروج من لبنان وخصوصًا مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وسنعمل على فتح مطار القليعات.

ونوه إلى الإنجاز والتقدم الحقيقي الذي حدث لإعادة حقوق المودعين وقد أدخلنا معايير شفافة في التعيينات، مبينا أنه جرى إعادة النفس إلى تراث لبنان وإحياء المكتبة الوطنية وأعدنا افتتاح مدينة كميل شمعون، إيمانا منا بأن الرياضة أساسية، مشيرا لمرحلة جديدة ننتقل فيها إلى الحوكمة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ونحن في صدد إنشاء وزارة جديدة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، مضيفا الالتزام بالعمل مع الأسرة الدولية لضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين كما نعمل على وضع قانون منصف لتحقيق العادلة للمودعين وإعادة الثقة بالنظام المصرفي.