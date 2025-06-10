شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفل برصاص الاحتلال قرب مركز المساعدات غرب رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 8 فلسطينيين بينهم طفل اليوم /الثلاثاء/، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز المساعدات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن الطفل محمد خليل العثامنة (12 عامًا) استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مركز توزيع المساعدات وسط قطاع غزة، كما استُشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، برصاص الاحتلال قرب مركز غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأصيب مواطن جراء إطلاق مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائف تجاه تجمع للمواطنين في محيط حاجز "نتساريم" وسط قطاع غزة.

يذكر أن قوات الاحتلال استهدفت على مدار الأيام الماضية نقاط توزيع مساعدات، سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد العشرات، ووقوع إصابات، في خطوة تأتي لتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي.

وبلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العمل بآلية نقاط توزيع المساعدات في الـ 27 من مايو الماضي أكثر من 130 شهيدا، وإصابة المئات.

ومنذ صباح اليوم، استُشهد أكثر من 40 مواطنا بنيران قوات الاحتلال وقصفه، 20 منهم من منتظري المساعدات قرب ما يسمى بـ"محور نتساريم" وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ الـ 7 من شهر أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 54 ألفا و880 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126 ألفا و227 آخرين.

في السياق، أصيب 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الحي، ظهر اليوم، بينهم حالتان خطيرتان، وذلك خلال المواجهات المستمرة في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وفي تطور متلاحق للأوضاع الميدانية في نابلس، أصيب شابان بالرصاص الحي، ووصفت حالتهما بالخطيرة، فيما أصيب آخر ومسعف بشظايا الرصاص الحي الذي تطلقه قوات الاحتلال بكثافة في هذه الأثناء، حيث منعت طواقم الإسعاف من التوجه إلى المصابين.

وتستهدف قوات الاحتلال سيارات الإسعاف بالرصاص الحي بشكل مباشر عند دوار الشهداء وسط نابلس.

وأفاد مراسلنا - نقلا عن مصادر طبية - بأنه سُجلت أكثر من 60 إصابة، خلال الاقتحام المستمر، سواء بحالات الاختناق أو بالضرب.