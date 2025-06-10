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رئيس وزراء لبنان: نزعنا السلاح من 500 مخزن فى الجنوب وعززنا الأمن بمطار بيروت

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رئيس وزراء لبنان: نزعنا السلاح من 500 مخزن فى الجنوب وعززنا الأمن بمطار بيروت

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 02:18 م

أكد نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، أن حكومته تمكنت من نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب وعززت الأمن بمطار بيروت، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية اللبنانية"، أنها تدين الاعتداء على عنصر من قوات يونيفيل وتؤكد ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها وآلياتها.

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية تمسكها بدور قوات يونيفيل ودعم عملها وولايتها وفقا للقرار 1701 من أجل حفظ السلم والأمن في الجنوب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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