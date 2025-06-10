شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: نزعنا السلاح من 500 مخزن فى الجنوب وعززنا الأمن بمطار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

أكد نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، أن حكومته تمكنت من نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب وعززت الأمن بمطار بيروت، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية اللبنانية"، أنها تدين الاعتداء على عنصر من قوات يونيفيل وتؤكد ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها وآلياتها.

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية تمسكها بدور قوات يونيفيل ودعم عملها وولايتها وفقا للقرار 1701 من أجل حفظ السلم والأمن في الجنوب.