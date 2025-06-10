شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": الجوع يفتك بالفلسطينيين ولا حدود للسرقة والقتل في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الإعلامي باسم وكالة (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، أن هناك حالة من الفوضي الشاملة وانعدام الأمن والغذاء في قطاع غزة، لافتا إلى أن الجوع يفتك بالفلسطينيين ولم يعد هناك حدود للسرقة والقتل في سبيل الحصول علي المساعدات الغذائية .

وقال أبو حسنة فى مداخلة هاتفية لقناة "العربية" من عمان، اليوم /الثلاثاء/ :"يجب علي إسرائيل فتح المعابر لدخول 600 شاحنة يوميا منهم علي الأقل 200 شاحنة طحين وليس 10 شاحنات كما يجري الأن"، مشيرا إلى أن (الأونروا) سلمت المساعدات لحوالي اثنين مليون فلسطيني بالإضافة إلى توزيع الخيام والأغطية والأدوية علي نصف مليون آخرين .

وأضاف :"نحن لدينا 400 نقطة توزيع فى مختلف مناطق قطاع غزة، وآلاف الموظفين ونوفر كافة القدرات اللوجيستية، بخلاف كسب ثقة الفلسطينيين الذين نتعامل معهم منذ عام 76"، لافتا إلى أن استبدال مراكزنا بأربع نقاط توزيع يوميا بحوالي 4 آلاف سلة غذائية أمر غير منطقي ولن يسد حالة الجوع في قطاع غزة.

وتابع :"إن الحل الوحيد هو العودة لنظام الأمم المتحدة وفقا للطريقة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قبل 10 أيام في مؤتمر صحفي في نيويورك"، مؤكدا أن الهدف من الطريقة المتبعة الآن من قبل قوات الاحتلال ليس مواجهة المجاعة ولكن إخراج إسرائيل بصورة تقديم المساعدات للفلسطينيين، ولكنها طريقة ملطخة بالدم والمعاناة والقتل.