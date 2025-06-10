شكرا لقرائتكم خبر عن على نهج غزة.. إسرائيل تحذر الحوثيين من حصار بحرى وجوى إذا استمرت هجماتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، تحذيرا إلى الحوثيين من أنهم سيواجهون مصير غزة بفرض حصار بحري وجوي ما لم يوقفوا هجماتهم على إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن سلاح البحرية قصف ميناء الحديدة، ردا على الاعتداءات العدوانية التي ينفذها نظام الحوثي ضد إسرائيل، حسب ما أعلنه الناطق باسمه أفيخاي أدرعي، وذلك بعدما أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين تعرض الميناء لغارتين إسرائيليتين.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تلغرام "هاجم جيش الدفاع من خلال سفن صواريخ تابعة لسلاح البحرية صباح اليوم أهدافا تابعة لنظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحديدة في اليمن"، وذلك "ردا على الاعتداءات العدوانية التي ينفذها نظام الحوثي الإرهابي ضد دولة إسرائيل".

ويأتى هذا التصعيد في ظل تقارير استخباراتية تحدثت عن تمكن جهاز "الموساد" من اختراق شبكات تابعة للحوثيين، وتزويد الجيش الإسرائيلي بمعلومات حساسة حول منشآت استراتيجية يُعتقد أن الحوثيين يستخدمونها لتخزين الأسلحة وإطلاق الهجمات.