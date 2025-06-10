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استشهاد 10 فلسطينيين بينهم 4 مسعفين في عدة مناطق بغزة

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استشهاد 10 فلسطينيين بينهم 4 مسعفين في عدة مناطق بغزة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم /الثلاثاء/ استشهاد 10 فلسطينيين بينهم 4 مسعفين بنيران الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في حي التفاح بقطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المصادر إفادتها باستشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف مسيرة للاحتلال منطقة معن شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد 3 آخرون في قصف الاحتلال جباليا البلد شمال قطاع غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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