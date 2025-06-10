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مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم /الثلاثاء/، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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