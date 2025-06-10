اخبار الخليج

الخليج اليوم .. الكويت.. إحالة مستخدمي حسابات نشروا معلومات مضللة لـ "الجرائم الإلكترونية"

0 نشر
0 تبليغ

الخليج اليوم .. الكويت.. إحالة مستخدمي حسابات نشروا معلومات مضللة لـ "الجرائم الإلكترونية"

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أحالت وزارة التربية الكويتية نحو 17 حساباً عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بفعل نشرها معلومات مضللة، ونماذج أسئلة منسوبة إلى امتحانات المرحلة الثانوية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مستخدميها.

 

كما شددت الوزارة، طبقاً لصحيفة القبس على استمرارها في رصد وتتبع ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فترة امتحانات الصف الثاني عشر، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، للتعامل مع أي محاولة لبث الإشاعات أو إثارة القلق في نفوس الطلبة، خاصة في المرحلة الدراسية المفصلية.

 

القرار الذي أفصحت عنه وزارة التربية الكويتية، جاء عقب إعلان مجلس الوزراء الكويتي صياغة تعديل جديد على قانون الجزاء، إذ يجرّم كل فعل يتضمن طباعة أو نشر أو ترويج أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية بهدف الإخلال بنظام الاختبارات.

 

وتؤكد "التربية الكويتية" حرصها على توفير بيئة تعليمية عادلة وآمنة يسودها تكافؤ الفرص، خاصة بـامتحانات الصف الثاني عشر، والالتزام بنزاهة العملية التربوية وسلامتها، طبقاً لبيان اطلعت "العربية.نت" على تفاصيله، مشيرة إلى أن امتحانات نهاية العام لطلبة الصف الثاني عشر ستحظى ببيئة آمنة، تتسم بالشفافية، والعدالة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا