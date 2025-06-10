الخليج اليوم .. المسجد النبوي يكثف الجهود لإدارة الحشود خلال موسم ما بعد الحج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

فعّلت وكالة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي خطتها المتكاملة لإدارة الحشود البشرية خلال موسم ما بعد الحج، بهدف تسهيل حركة المصلين والزوار داخل المسجد النبوي وساحاته، وضمان انسيابية الدخول والخروج، والحد من الازدحام والتدافع.

وشملت الخطة تهيئة المصليات قبل أوقات الصلاة بوقت مبكر لضمان جاهزيتها، وتوجيه المصلين إلى المواقع المخصصة لأداء الصلاة، إضافة إلى منع الجلوس أو الصلاة في أكثر من مئة ممر داخل المسجد وساحاته، في إطار الحفاظ على انسيابية الحركة وتفادي أي اختناقات بشرية. كما يتضمن تنفيذ الخطة تنسيقًا مباشرًا ومستمرًا مع مركز العمليات، إلى جانب تكامل فعال مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن استجابة سريعة وفعالة لمختلف المواقف.

وأكدت الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتوفير بيئة آمنة ومهيّأة لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء روحانية يسودها النظام والطمأنينة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وامتدادًا للرسالة السامية التي تضطلع بها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.