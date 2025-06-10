الخليج اليوم .. توزيع أكثر من 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم حج 1446هـ

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت شركة المياه الوطنية، توزيع أكثر من (45) مليون متر مكعب من المياه لضيوف الرحمن في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1446هـ.

وبيّنت أن معدل ضخ المياه الذي جرى توزيعه خلال موسم الحج ابتداء من 1 ذي القعدة 1446هـ، يصل إلى 24 ساعة في منطقة الحرم المكي والمشاعر المقدسة، مشيرة إلى أن كميات المياه التي تمت معالجتها تجاوزت 33.4 مليون متر مكعب، إضافة إلى إجراء أكثر من 100 ألف فحص مخبري خلال موسم الحج.

ونوهت الشركة إلى أنها لم تسجل أي معوقات في إدارة أعمالها بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث تمكنت من توفير الكميات المناسبة من المياه التي وزعتها إلى الشبكات العامة، ودورات المياه، والشبكات المخصصة لأجهزة تكييف الخيام بمشعر منى، إضافة إلى شبكات وخزانات إطفاء الحريق الخاصة باستعمالات الدفاع المدني.

وأكدت أنها بدأت من الآن في التجهيز لموسم حج العام القادم 1447هـ؛ لضمان استمرارية توفير سبل الراحة، وتحقيق الخدمات المميزة لضيوف الرحمن؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.