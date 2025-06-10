شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تدين اعتداء الاحتلال على سفينة كسر الحصار عن غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للاعتداء السافر على سفينة "مادلين" واختطاف من عليها من شخصيات سياسية وإنسانية، عادة ذلك امتدادًا لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل "قوة الاحتلال".

وثمنت المنظمة الجهود والمبادرات الإنسانية وفعاليات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وطالبت بالإفراج الفوري عن الناشطين الدوليين وتوفير الحماية لجميع العاملين في المجالين الإنساني والطبي والإعلامي، مؤكدة ضرورة السماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى قطاع غزة.

وجددت المنظمة دعوتها جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي وقف جميع جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتدمير والتجويع والحصار التي يرتكبها ضد أهالي قطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد علق على تصريحات الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ التي قالت فيها إن الجيش الإسرائيلي "اختطفها"من على متن السفينة "مادلين" التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة.

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان قد ناقش الأمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي مساء الاثنين، قال ترامب: "إنها شخصية غريبة، وإنها شابة غاضبة، ولا أعرف إن كان غضبها حقيقيا، من الصعب تصديقه في الواقع، لكنها مختلفة بالتأكيد، أنصحها بورشة لإدارة الغضب، هذه توصـيتي الأساسية لها".