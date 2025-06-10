شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدتي كوبر وبيتونيا ومخيم الجلزون وقرية فقوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الثلاثاء/، بلدتي كوبر وبيتونيا، ومخيم الجلزون، في محافظة رام الله والبيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كوبر شمال غرب رام الله، وبلدة بيتونيا غربا، ومخيم الجلزون شمالا، وسيرت آلياتها في الشوارع.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام قرية فقوعة شرق جنين منذ أكثر من 9 ساعات وداهمت منزلا، وأجبرت ساكنيه على إخلائه، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وفي السياق، أغلق مستوطن بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي مدخل قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت.