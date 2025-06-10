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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدتي كوبر وبيتونيا ومخيم الجلزون وقرية فقوعة

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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدتي كوبر وبيتونيا ومخيم الجلزون وقرية فقوعة

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القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الثلاثاء/، بلدتي كوبر وبيتونيا، ومخيم الجلزون، في محافظة رام الله والبيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كوبر شمال غرب رام الله، وبلدة بيتونيا غربا، ومخيم الجلزون شمالا، وسيرت آلياتها في الشوارع.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام قرية فقوعة شرق جنين منذ أكثر من 9 ساعات وداهمت منزلا، وأجبرت ساكنيه على إخلائه، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وفي السياق، أغلق مستوطن بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي مدخل قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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