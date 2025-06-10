شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم الفلسطينية": 16382 طالبا استُشهدوا و792 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف والتخريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أن 16 ألفا و382 طالبا استُشهدوا و23 ألفا و532 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت الوزارة الفلسطينية- في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الثلاثاء/- أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 16 ألفا و245، والذين أصيبوا 25 ألفا و959، فيما استُشهد في الضفة 137 طالبا، وأصيب 897 آخرون، إضافة إلى اعتقال 749، مضيفة أن 917 معلما وإداريا استُشهدوا، وأصيب 4 آلاف و347 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 196 في الضفة.

وأشارت إلى أن 443 مدرسة حكومية وجامعة ومبانٍ تابعة لها و91 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، فيما تعرض 60 مبنى تابعا للجامعات للتدمير بشكل كامل، و20 مؤسسة تعليمية تعرضت لأضرار بالغة، كما تعرضت 152 مدرسة و8 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.