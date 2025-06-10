الخليج اليوم .. الجيش الإسرائيلي: سفننا هاجمت أهدافاً حوثية في الحديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد تحذيرات وأوامر إخلاء إسرائيلية لعدة موانٍ يمنية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سفناً تابعة للبحرية هاجمت أهدافا حوثية في ميناء الحديدة باليمن.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان على إكس، اليوم الثلاثاء، إن "الجيش هاجم من خلال سفن صواريخ تابعة لسلاح البحرية أهدافًا تابعة للحوثي في ميناء الحديدة، ردًّا على إطلاق صواريخ أرض-أرض وطائرات مسيرة نحو الأراضي الإسرائيلية".

كما أشار إلى أن "ميناء الحديدة يستخدم لنقل وسائل قتالية ويعتبر خير دليل على استخدام الحوثي للمرافق المدنية في أنشطة إرهابية"، وفق تعبيره.

من جهته، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس ر الحوثيين من مواجهة حصار بحري وجوي ما لم يوقفوا هجماتهم على إسرائيل.

إخلاء مواني رأس عيسى والحديدة والصليف

أتى ذلك، بعدما دعا أدرعي، في بيان نُشر في وقت متأخر أمس الاثنين، على إكس، إلى إخلاء مواني رأس عيسى والحديدة والصليف اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون. واتهم جماعة الحوثي "باستخدام المواني البحرية لصالح أنشطتها الإرهابية"، وفق تعبيره.

كما حثَّ أدرعي "جميع المتواجدين في هذه المواني على إخلائها والابتعاد عنها، حفاظاً على سلامتهم، وحتى إشعار آخر".

وكانت إسرائيل شنت أواخر الشهر الماضي (مايو) سلسلة غارات على مناطق يمنية عدة تقع تحت سيطرة الحوثيين، من ضمنها مطار صنعاء.

فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "المواني اليمنية ستستمر في التعرض لأضرار جسيمة، وسيتم تدمير مطار صنعاء مراراً وتكراراً، وكذلك البنى التحتية الاستراتيجية الأخرى في المنطقة التي يستخدمها تنظيم الحوثي وداعموه".

أتى ذلك، بعدما طالت غارات إسرائيلية عدة مناطق يمنية متفرقة الشهر الماضي، رغم الاتفاق الذي أبرم بين الحوثيين والولايات المتحدة.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر قالوا إنها مرتبطة بها، في خطوة أدرجوها ضمن ما سمّوه "إسناد غزة".

كما صعدوا تهديداتهم، معلنين "بدء العمل على فرض حظر بحري" على ميناء حيفا الإسرائيلي، ومحذرين السفن المتّجهة إلى هذا المرفق من أنه بات "ضمن بنك الأهداف"، وفق تعبيرهم.