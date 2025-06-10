شكرا لقرائتكم خبر عن "حج" بدون تفشيات وبائية.. 200 ألف خدمة طبية لحجاج2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية أن موسم الحج كان بدون تفشيات لأوبئة ، كما تم تقديم نحو 200 ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن، وسط بيئة صحية آمنة وخالية من أي تفشيات وبائية، بفضل الإجراءات الوقائية والخطط التشغيلية التي نفذتها المنظومة الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية السعودية 2030، بهدف تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بأمان وجودة رعاية عالية.

وتضمنت الإحصائيات الصحية للموسم: 109,511 مراجعًا تلقوا خدماتهم في المراكز الصحية، 42,949 حالة طارئة تعاملت معها أقسام الطوارئ، 29 عملية قلب مفتوح و311 قسطرة قلبية، 10,430 حاجًا استفادوا من مستشفى الصحة الافتراضي، 9,001 استشارة طبية عبر الهاتف، 27,784 مكالمة واردة لمركز الاتصال الموحد (937)، تنفيذ 1.47 مليون خدمة وقائية عبر المنافذ الحدودية والمطارات

وأكدت وزارة الصحة أن نجاح موسم الحج صحيا هذا العام تحقق بفضل التكامل بين القطاعات المختلفة، والتدخلات الوقائية الدقيقة، وهو ما مكن ضيوف الرحمن من أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة، دون تسجيل أي تفشي أو تهديد للصحة العامة.