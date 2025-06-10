شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن قصف ميناء الحديدة غرب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سفنا تابعة لسلاح البحرية شنت صباح اليوم (الثلاثاء) ضربات صاروخية على البنية التحتية في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين غربي اليمن.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش القول إن هذه الضربات تأتي ردًا على هجمات الحوثيين الأخيرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على إسرائيل.

ومنذ آخر غارات جوية إسرائيلية على الحوثيين في اليمن في 28 مايو الماضي، أطلقت الجماعة سبعة صواريخ باليستية وطائرة مسيرة واحدة على الأقل على إسرائيل، وفقا للصحيفة.