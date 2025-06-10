شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة يشكل غرفة عمليات مع فصائل مصراتة لفرض الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق رئيس حكومة الوحدة في ليبيا وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، على تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع قادة من "ثوار مصراتة".

وذكر وسائل إعلامية، أن غرفة العمليات المشتركة ستتولى دعم جهود الدولة في فرض الأمن وإنهاء نفوذ التشكيلات المسلحة الخارجة عن سيطرة المؤسسات الرسمية، بحسب وصف حكومة الوحدة.

وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد يوم الاثنين في مدينة مصراتة، ضم الدبيبة وعددا من قادة الثوار المحسوبين على مدينة مصراتة.

كما يأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية بالعاصمة، وبعد تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض المناطق خلال الساعات الماضية.

وبحسب مصادر مطلعة، ستعمل الغرفة الجديدة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، وستُكلّف بمهمة دعم تنفيذ الترتيبات الأمنية التي أقرها المجلس الرئاسي ومتابعة الالتزام باتفاقات التهدئة ومنع أي خروقات مستقبلية.

في سياق متصل، أصدرت وزارة الدفاع بيانا أكدت فيه أنها تابعت عن كثب تحركات ميدانية مفاجئة في طرابلس، ووصفتها بأنها خرق واضح للترتيبات الأمنية والتفاهمات المعتمدة، مشيرة إلى أنها تدخلت عبر قنواتها الرسمية ونجحت في ضبط الموقف وفرض احترام الهدنة.

وأضاف البيان أن العناصر المخالفة انسحبت من المواقع التي تمركزت فيها، وعادت إلى مواقعها السابقة، مؤكدا التزام الوزارة بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي واستعدادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية السيادة الأمنية للعاصمة.

وتتزامن هذه التحركات مع تنامي مخاوف الشارع الليبي من تجدد المواجهات المسلحة، في ظل هشاشة الترتيبات الأمنية، واستمرار انتشار السلاح، وسط دعوات متكررة من المنظمات الحقوقية وعدد من السياسيين بضرورة احترام الهدنة، وتسريع تنفيذ الإصلاحات الأمنية على أسس وطنية ومؤسسية.