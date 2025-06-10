شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يضبط كمية ضخمة من المخدرات فى شرق البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية توقيف ثلاثة أشخاص وحجز شاحنة محملة بكمية ضخمة من الحبوب المخدرة تقدر بنحو مليون ونصف مليون قرص مخدر من نوع "بريغابالين" في ولاية باتنة شرقي البلاد.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، تم توقيف ثلاثة مجرمين وحجز شاحنة صهريج على متنها كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر بمليون وأربعمائة وتسعة وتسعين ألف وخمسمائة وخمسين (1,499,550) قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ بالإضافة إلى ضبط مبلغ مالي قدره خمسة ملايين وأربعمائة وواحد وخمسون ألف (5,451,000) دينار جزائري، وذلك في القطاع العسكري باتنة بالناحية العسكرية الخامسة.

وأضاف البيان، أن العملية نفذتها المصالح المختصة لأمن الجيش بالتنسيق مع الجمارك الجزائرية يوم أمس الأحد، بالقطاع العسكري باتنة بالناحية العسكرية الخامسة.

وأكدت وزارة الدفاع في بيانها، أن العملية تأتي مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات في البلاد، ولتؤكد "الاحترافية العالية ويقظة واستعداد القوات المسلحة الجزائرية".