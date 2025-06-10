شكرا لقرائتكم خبر عن أول جراحة روبوتية لاستئصال ورم نادر فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مستشفى كليفلاند أبوظبي إنجازا طبيا كبيرا بإجراء أول جراحة للاستئصال الخلوي باستخدام الروبوت إلى جانب علاج كيميائي بفرط الحرارة داخل الصفاق لعلاج ورم نادر بالزائدة الدودية.

ووفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين، إن الجراحة أجريت لمريضة تبلغ من العمر 48 عاما، وأزيل خلال الإجراء عدد من الأعضاء الداخلية لمنع انتشار الورم في التجويف البطني.

وقاد الفريق الطبي الدكتور ياسر أكمل أخصائي جراحة الأورام في معهد أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى، بالتعاون مع نخبة من الاستشاريين وذلك ضمن فريق متعدد التخصصات.

ويعد هذا الورم المخاطي في الزائدة من الحالات النادرة التي تصيب أقل من 1 بالمئة من مرضى الأورام، واكتشف بالصدفة أثناء إجراء جراحة لإزالة الزائدة الدودية، ما استدعى تدخلا جراحيا دقيقا، بحسب "وام".