شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمي: العائلات في غزة تعيش على شفا الانهيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن برنامج الأغذية العالمي، مساء اليوم الإثنين، أن العائلات في غزة تعيش على شفا الانهيار وما تزال المساعدات التي تصل القطاع غير كافية.



وأضاف برنامج الأغذية العالمي -حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية- أنه يجب استئناف دخول المساعدات إلى غزة فورا دون عوائق لتلبية الاحتياجات الهائلة.



يأتي هذا في وقت أعلنت فيه مصادر طبية في غزة، الإثنين استشهاد 44 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.