شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم /الإثنين/، إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية بالقطاع، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 7 على الأقل وإصابة عدد آخر، بعد قصف مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وفي السياق، قصفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 51 فلسطينيا بعد قصف الاحتلال مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، فيما قام مستعمرون بإغلاق مدخلها الرئيسي.

وأفادت "وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الصوت في وسطها واحتجزت عددا من الشبان، فيما أغلق عشرات المستعمرين المدخل الرئيسي للقرية، وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية قوات الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي، وللمرة الثامنة في الـ13 يوماً الماضية.



كما نفذ مستعمرون، اعتداءات على أراضي بلدة سنجل، وقرية المغير شمال شرق مدينة رام الله.

وأفاد شهود عيان في بلدة سنجل، بأن مستعمرين اعتدوا مساء اليوم، على الأراضي في منطقتي المعشرية وبطن الحلاوة شمال البلدة، كما قاموا برعي أبقارهم في محاصيل المواطنين هناك ما تسبب بإتلافها، كما منعوا المواطنين من الدخول إليها.

وأضاف الشهود، أن المستعمرين يواصلون التمركز على جبل تل الباطن في المنطقة الجنوبية من البلدة، علمًا أنها منطقة (أثرية) كما نصبوا خيمة هناك واعتدوا على الفلسطينيين.



وقالت مديرة العلاقات العامة في بلدية سنجل إيمان فقهاء، إن الاحتلال حول نصف مساحة أراضي سنجل إلى مناطق عسكرية ومناطق استيطان، وقام بإحاطة البلدة بجدار من الأسلاك الشائكة، مشيرة إلى أن المزارعين تكبدوا خسائر فادحة جراء استهداف سهل التل الذي يحتله المستعمرون، حيث سرقوا محصول القمح الخاص بالمزارعين.

وفي المغير، واصل مستعمرون إقامة خيمة شرق القرية قرب منازل المواطنين، وقاموا بالاعتداء على المواطنين هناك، وعلى أي مواطن يتواجد في أرضه.