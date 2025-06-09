شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الكويت في واشنطن تدعو الكويتيين في لوس أنجلوس لتوخي الحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية المواطنين الكويتيين في ولاية كاليفورنيا، لاسيما في مدينة لوس أنجلوس، إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع المظاهرات والاحتجاجات الجارية في المدينة.



وأكدت السفارة في بيان رسمي ضرورة التزام المواطنين الكويتيين الكامل بتعليمات وتوجيهات السلطات المحلية الأمريكية حفاظا على سلامتهم.

وخصصت السفارة الكويتية 4 أرقام للتواصل معها في حالات الطوارئ رقم للسفارة في واشنطن ورقمين آخرين للقنصلية العامة في لوس أنجلوس والقنصلية العامة في نيويورك ورقم للمكتب الثقافي في لوس أنجلوس.



جدير بالذكر أن مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية تشهد مواجهات عنيفة لليوم الثالث على التوالي وامتدت إلى ولايات أخرى احتجاجا على اعتقال مهاجرين غير نظاميين.