شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 13 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 13 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون، اليوم / الاثنين/ جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) استشهاد 7 أشخاص، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، وارتقاء آخرين في قصف إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، في حين ارتقت مواطنة متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف إسرائيلي سابق على خان يونس.



وأشار إلى استشهاد طفلة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الصناعة شمال غربي مدينة خان يونس، كما ارتقى آخران في قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في منطقة بطن السمين جنوبي المدينة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى لاستشهاد 54,880 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126,227 آخرين.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وبلدة بيتونيا غربا، وحي أم الشرايط بمدينة البيرة، وفتشت عددا من المنشآت في الحي.