شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم قرى وبلدات شمال طولكرم ويعتقل شابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الإثنين/، قرى وبلدات في منطقة الشعراوية شمال طولكرم، فيما اعتقلت شابين شرق المحافظة.



وذكرت مصادر فلسطينية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت بلدات (باقة الشرقية وعتيل وعلار وصيدا)، وجابت شوارعها ومفارقها الرئيسية، واعترضت حركة تنقل المركبات والمواطنين فيها بعد إقامتها لحواجز مفاجئة وسطها.



وأضافت: أن قوات الاحتلال أوقفت الشبان ودققت في هوياتهم وأخضعتهم للاستجواب والتنكيل بعد احتجازهم، في الوقت الذي داهمت عددا من المحال التجارية وقامت بتفتيشها، كما اعتقلت شابين من بلدة رامين شرق طولكرم أثناء تواجدهما على طريق الواد بالقرب من مدخل البلدة الرئيسي، مشيرة إلى اقتحام الاحتلال لبلدة عنبتا شرق طولكرم، وتجولت في شوارعها الرئيسية قبل أن تتوجه صوب الطريق المؤدي لمخيم نور شمس.

وفي السياق، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة إخطارات بهدم ووقف بناء في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.