العاهل الأردني: إطلاق مبادرات العقبة للاقتصاد الأزرق والمركز العالمي لدعم المحيطات

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القاهرة - سامية سيد - أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إطلاق بلاده لمبادرات العقبة للاقتصاد الأزرق والمركز العالمي لدعم المحيطات، وهو ما سيشكل فرصة لاختبار التقنيات الجديدة القابلة للتطوير لأغراض الاستخدام على المستوى العالمي.



جاء ذلك في كلمة العاهل الأردني اليوم /الاثنين/ في افتتاح المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات عام 2025، الذي يعقد في مدينة نيس الفرنسية، بتنظيم مشترك بين فرنسا وكوستاريكا، وبحضور قادة دول ومسؤولين وخبراء دوليين.

وقال الملك عبدالله - في كلمته، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - "إن المركز العالمي لدعم المحيطات يعد فرصة لاختبار التقنيات الجديدة القابلة للتطوير لأغراض الاستخدام على المستوى العالمي، ويضم المركز مزرعة حديثة لتعزيز أعداد الشعاب المرجانية، وطابعة ثلاثية الأبعاد لتجديد ومعالجة هذه الشعاب.



وأضاف "أننا في الأردن نعمل على تقديم نموذج ريادي للاقتصاد الأزرق المتجدد، يمكن تنفيذه لإنقاذ الشعاب المرجانية في البحار والمحيطات حول العالم"، مؤكدًا أن التكنولوجيا وحدها لن تكون كافية، فنحن بحاجة لشراكات شاملة، ومبتكرين عالميين، وعلماء ملمين بأحدث الأساليب، والأهم من ذلك، نحن بحاجة إلى المجتمعات المحلية المرتبطة بشكل عميق بالمحيطات، فخبراتها ضرورية للرعاية المستمرة للبيئة.

وتابع العاهل الأردني "أن المسطحات المائية تعد موردًا حيويا مشتركا وعصبًا لحياة المليارات من الكائنات الحية التي تتعرض للخطر المباشر بسبب تهديدات مثل: التغير المناخي والتلوث والاستغلال المفرط وفقدان التنوع البيولوجي".



وأشار إلى أن الدراسات تشير إلى أن الشعاب المرجانية في خليج العقبة تتمتع بمرونة استثنائية في مواجهة درجات الحرارة القصوى، وهذا يبعث الأمل في نجاتها، ويجعلها مختبرا فريدا يمكن تسخيره لإنقاذ الشعاب المرجانية حول العالم.