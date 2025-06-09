"النقل العراقية ": تعرض طائرة لخلل بمطار بغداد وإجراءات للحفاظ على المسافرين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم /الاثنين/ اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المسافرين بعد تعرض طائرة لخلل في أحد محركاتها في مطار بغداد الدولي قبيل إقلاعها في رحلة جوية الى بيروت، ما أدى الى سحب الطائرة وتحديد طائرة بديلة لنقل المسافرين الى رحلتهم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي قوله "إن الفرق الفنية المختصة قامت بسحب الطائرة من موقع الإقلاع من دون التأثير في جدول رحلات المسافرين " مشيرا إلى أن دائرة إدارة المطارات العراقية قامت وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، باتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة، وفق البروتوكولات العالمية المعتمدة، للحفاظ على أعلى مستويات السلامة الجوية، إذ تضع إدارة المطارات أرواح وسلامة المسافرين في مقدمة أولوياتها.

ولفت الصافي إلى أن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الكوادر العراقية، تُثبت يقظتها وفاعلية أنظمة الطيران المدني في العراق، والتي تعمل على مدار الساعة لضمان رحلات آمنة ومستقرة، لجميع المسافرين من المطارات العراقية.