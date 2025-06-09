شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يجدد تحذيراته لسكان جباليا وسط تصعيد عسكري في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، تحذيراته للمدنيين الفلسطينيين المتواجدين في عدد من مناطق جباليا شمال قطاع غزة، داعياً إلى إخلائها فوراً.

وذكرت قناة "أي 24" الإسرائيلية إن الجيش حذر سكان معسكر جباليا البلدة القديمة، وأحياء النهضة، والروضة، والسلام، والنور، والتفاح، والدرج، وتل الزعتر، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية تنفّذ عمليات عسكرية "بكثافة وقوة شديدة" في هذه المناطق.

ووسعت القوات الإسرائيلية عملياتها في مدينة خان يونس جنوب القطاع، مسجلةً تقدماً جديداً في عدد من المواقع، لا سيما وسط المدينة وغربها، وهي مناطق باتت شبه خالية من السكان، بعد نزوح معظم الأهالي نحو منطقة المواصي الساحلية.