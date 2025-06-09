شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تحذر مواطنيها: موجة حر وأمطار رعدية على عدد من الولايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية بالجزائر، عن تسجيل موجة حر وتساقط أمطار رعدية على العديد من الولايات .

وأصدر الديوان تنبيه من المستوى الأول بأن هذه الولايات وهى ( الشلف، عين الدفى وغليزن)، ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وذلك طيلة نهار اليوم.

من جهة أخرى أعلن الديوان عن تساقط أمطار رعدية وتشكيل غلاية رعدية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على الولايات التالية: تبسة، أم البواقي، باتنة، خنشلة، بسكرة، البويرة، المدية، المسيلة، سطيف، برج بوعريريج، تيسمسيلت، الجلفة، الأغواط، تيارت، معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة، تلمسان، البيض، النعامة، إليزي، جانت وتمنراست.

وأعلنت الحماية المدنية في الجزائر، فى مايو الماضى، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية التي ضربت الولايات الشمالية للبلاد وأدت إلى تشكل سيول جارفة وفيضانات خلفت 4 وفيات.

وقالت الحماية المدنية إن مصالحها تدخلت في قرية أولاد عبيد الله بولاية الجلفة إثر انحراف وانقلاب حافلة بسبب ارتفاع منسوب مياه الواد.

وذكرت أن الحادثة أسفرت عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 34 شخصا آخرين 33 منهم في حالة صدمة وشخص أصيب إصابة باغة في يده.